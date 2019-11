Abfertigung am Flughafen Schönefeld soll schneller werden

Am Flughafen Berlin-Schönefeld soll es für die Fluggäste künftig etwas schneller gehen: Wie Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag in Schönefeld sagte, sollen Passagiere bei Abfertigung und Sicherheitskontrollen künftig Zeit sparen.