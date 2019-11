Selbst wenn sich die Länder für den Zeitraum von 2016 bis 2030 an die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen halten würden, würde dies den Meeresspiegel bis zum Jahr 2300 um 20 Zentimeter ansteigen lassen: Dies geht aus einer neuen Studie von Berliner und Potsdamer Wissenschaftlern hervor, die am Montag im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" veröffentlicht wurde.

Was dagegen geschehen wird, wenn wir uns nicht ans Pariser Klimaabkommen halten, hatte Wolfgang Lucht vom PIK erst vor wenigen Tagen eindrücklich beschrieben. So könnte der Meeresspiegel um bis zu sieben Meter steigen, sollte der Ausstoß der Treibhausgase nicht sofort deutlich reduziert werden, sagte der Physiker und Geographieprofessor bei einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Reformationstag.



Wenn wir weitermachten wie bisher, würde der Hitzesommer 2018 bereits 2040 als "gewöhnlicher Sommer" und 20 Jahre später als eher "kühl" gelten, sagte Lucht nach Angaben der EKHN vom Freitag. "Wir stehen an einem Scheidepunkt", betonte der Mitbegründer von "Scientists for Future", der für den Weltklimarat arbeitet und die Bundesregierung in Umweltfragen berät.