"Fridays for Future" kündigt neuen Klimastreik an

Die Bewegung Fridays for Future will an diesem Freitag wieder zehntausende Menschen in Berlin und ganz Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße bringen. Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant, gab Sprecherin Franziska Wessel am Dienstag bekannt.

Die größte Demonstration soll wie schon beim letzten globalen Aktionstag am 20. September in der Hauptstadt stattfinden. Sprecher Quang Paasch sagte, das Klimapaket der Bundesregierung sei angesichts der weltweiten Herausforderungen durch die bereits begonnene Klimakatastrophe "Pillepalle" und eine "Bankrotterklärung".