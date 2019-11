Unbekannte haben eine Dauerausstellung über die ursprünglich jüdische Familie Mendelssohn in einer Friedhofskapelle in Berlin-Kreuzberg verwüstet.

Die mutmaßlichen Täter sollen auf dem Dreifaltigkeits-Friedhof am Mehringdamm bereits am vergangenen Wochenende in die Kapelle eingedrungen sein und dort Schaukästen und eine Infotafel eingeschlagen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem wurden auch Farbschmierereien an der Kapellenwand festgestellt. Eine bestimmte politische Richtung stellten die Ermittler nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht fest.