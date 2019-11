Gemeinde in Berlin-Mitte erinnert an einsam Verstorbene

Gedenkfeier in Marienkirche

Jedes Jahr sterben in Berlin Hunderte mittellos und ohne nächste Verwandte. Sie werden vom Sozial- oder Ordnungsamt bestattet. Die Marienkirche in Berlin-Mitte organisiert nun für Freitag um 17 Uhr eine Gedenkfeier für Menschen, die in diesem Jahr arm und einsam gestorben sind.



Organisiert wird die Veranstaltung vom Bezirk Mitte und vom Evangelischen Kirchenkreis Berlin Stadtmitte. Erwartet werden auch Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) und Superintendent Bertold Höcker.