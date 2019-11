Bild: dpa/Schlesinger

Berliner Julius-Leber-Kaserne - Geldstrafe für Offizier nach betrunken erteilten Befehlen

07.11.19 | 18:49 Uhr

Ein Soldat der größten Berliner Bundeswehrkaserne muss wegen "entwürdigender Behandlung von Untergebenen" eine Geldstrafe zahlen. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der 28-Jährige einen Rekruten mit Befehlen traktiert. Von Ulf Morling

Oberfeldwebel Dieter F.* (28) muss wegen "Missbrauchs seiner Befehlsbefugnis" als Vorgesetzter 3.500 Euro Geldstrafe zahlen, urteilt das Amtsgericht Tiergarten. Nach Überzeugung des Richters hat der seit 2010 im Dienst der Bundeswehr stehende Soldat "ganz erheblich alkoholisiert" seine Befehlsgewalt missbraucht gegenüber einem ihm untergebenen Obergefreiten. Da der Angeklagte aber sonst wisse, was sich gehöre und sich bei dem betroffenen Soldaten entschuldigt habe, sei eine Geldstrafe ausreichend. Ein vierwöchiger Arrest, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, müsse nicht verhängt werden.

"Setz Dich auf die Flak!"

Der Vorfall hat sich in der Julius-Leber-Kaserne im Wedding nach einer außerdienstlichen Feier in der Nacht zum 5. April 2019 ereignet. In der größten Berliner Bunddeswehrkaserne hatten Soldaten das Bestehen eines Teiles ihrer Ausbildung beim Wachbataillon des Ministeriums für Verteidigung gefeiert. Aus Sicht der Führung der Bundeswehr sind die Elitesoldaten des Bataillons "die Visitenkarte" der deutschen Streitkräfte. "Die Soldat*innen stehen als Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland beim Empfang von Staatsgästen in der ersten Reihe", heißt es auf der Homepage der Bundeswehr.

Nach einem - aus Sicht des Gerichts - nicht aufklärbaren Disput zwischen dem Angeklagten und seinem untergebenen Soldaten, hat Oberfeldwebel F. diesem befohlen: "Setz Dich auf die Flak!". Bei der "Flak" handelt es sich um ein Flugabwehrgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg, das auf dem Gelände der Julius-Leber-Kaserne, unweit der Feierlichkeiten der Kompanie, als eine Art Denkmal aufgestellt ist. Nachdem der 24-jährige Obergefreite Bernd R.* dem Befehl nicht nachkam, drohte der angeklagte Vorgesetzte, laut späterer Aussage des Soldaten, dass er ihn jetzt festnehmen lassen könne wegen Ungehorsams. Dem hatte der - ebenfalls alkoholisierte - Obergefreite R. widersprochen: Wenn ein Vorgesetzter betrunken Befehle erteile, müsse man diese gar nicht befolgen. Wörtlich soll der Vorgesetzte geantwortet haben: "Ich kann befehlen, auch wenn ich besoffen bin, was ich will, wann ich will und wie ich will, und: Du hast zu gehorchen!"

Soldat zeigt seinen Vorgesetzten an

Nachdem der angeklagte Oberfeldwebel dem Untergebenen noch das Kommando gegeben hatte, unverzüglich in seiner Dienststube zu verschwinden, hat Obergefreiter R. seinen Vorgesetzten am nächsten Morgen beim Disziplinarvorgesetzten angezeigt. Zuvor war er mit ihm nach eigenen Angaben immer gut ausgekommen war. Kurz nach der Anzeige betrat der Oberfeldwebel die Stube des Soldaten und entschuldigte sich. Unter anderem wegen der Versetzung von Oberfeldwebel F. ins Brandenburgische sind sich der Angeklagte und sein Untergebener seither nicht mehr ins Gehege gekommen. Bundeswehr-intern wurden Zeugen vernommen und der Fall kam zur Berliner Staatsanwaltschaft, die Anklage erhob. Aus Sicht der Anklagebehörde sei durch die Aussagen des Angeklagten, des Opfers und zweier weiterer Soldaten aus der Kaserne "zweifelsfrei" erwiesen, dass die Tat sich so abgespielt hat, wie etwa das Opfer behauptet. Allerdings berichtete einer der Zeugen auch, alles sei nur Spaß gewesen und niemand habe den Vorfall so richtig ernstgenommen. Das hatte jedoch nicht einmal der angeklagte Vorgesetzte behauptet. Er habe seine "Befehle" im Konjunktiv formuliert, um den Obergefreiten zu belehren, dass ein Vorgesetzter sehr wohl auch angetrunken Befehle erteilen dürfe (was der Staatsanwalt im Prozess im Prinzip bestätigte). Aus seiner Sicht waren es also keine Befehle, nur mögliche Befehle gewesen, die er formulierte. "Verpiss Dich endlich!", habe er allerdings schließlich den Soldaten angefahren und das ginge wirklich nicht, das tue ihm leid, so der Oberfeldwebel.

Dauerarrest oder Geldstrafe?

Die Staatsanwaltschaft fordert einen vierwöchigen Arrest des angeklagten Oberfeldwebels, denn eine freiheitsentziehende Maßnahme sei unter anderem "zur Wahrung der Disziplin" bei der Bundeswehr nach dem Wehrstrafgesetz erforderlich. Eine Geldstrafe sei danach unzulässig. Das Gericht verurteilte den 28-jährigen Oberfeldwebel F. schließlich wegen des Missbrauchs seiner Befehlsbefugnis nach §32 Wehrstrafgesetz. Allerdings könne man in diesem Fall, so das Gericht, auch eine mildere Geldstrafe anstatt einer harten Freiheitsstrafe verhängen, nach § 47 des Strafgesetzbuches. Der Grund: Oberfeldwebel F. habe sich nur wenige Stunden nach seiner Tat bei dem Untergebenen entschuldigt. Der Obergefreite habe die Entschuldigung angenommen und sogar bedauert, zuvor die Tat beim Disziplinarvorgesetzten angezeigt zu haben. *Name geändert

