Ein mutmaßlicher Reichsbürger in Schwedt (Landkreis Uckermark) ist wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er war nicht zum Hauptverfahren in der vergangenen Woche erschienen, bestätigte am Donnerstag Jan Wilke, der Sprecher des Amtsgerichts Schwedt.

Die Polizei hatte eine halbautomatische Pistole sowie Munition sichergestellt, außerdem war illegale Pyrotechnik aus Polen bei dem Mann gefunden worden. Eine Waffenbesitzkarte hatte der 57-Jährige nicht vorzeigen können, sie war bereits eingezogen gewesen.