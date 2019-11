dpa/Kahnert Video: rbb24 | 25.11.2019 | Bild: dpa/Kahnert

Fahndung auch in Berlin und Brandenburg - Juwelen aus Grünem Gewölbe in Dresden gestohlen

25.11.19 | 14:50

Um 4:59 Uhr geht bei der Dresdner Polizei ein Notruf ein. Einbrecher sind in das Grüne Gewölbe eingedrungen. Als die Einsatzkräfte vor Ort sind, sind die Täter mit ihrer wertvollen Beute geflohen. Die Fahndung reicht bis nach Berlin und Brandenburg.



Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden am frühen Montagmorgen ist die Fahndung nach den Tätern bislang erfolglos geblieben. Es gebe "keinen Fahndungserfolg" zu vermelden, sagte der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa vor Journalisten in der sächsischen Hauptstadt. Der Chef der Kriminalpolizei, Volker Lange, ergänzte, auf Videos aus dem Innern des Gebäudes seien zwei Einbrecher zu sehen. Es könne aber weitere Beteiligte geben.

Möglicherweise seien die Täter mit einem Auto geflüchtet, sagte Lange. Laut Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen. Zudem wurden kurz darauf die an Dresden grenzenden Polizeibezirke, die Polizei in Brandenburg und die Bundespolizei informiert. Auch die Polizei in Berlin sei routinemäßig informiert worden.

Alarm um 4:59 Uhr

Der Alarm zum Einbruch im Grünen Gewölbe ging bei der Polizei laut Ermittlern um 4:59 Uhr ein. Der Sicherheitsdienst des Grünen Gewölbes hatte die Einbrecher auf dem Überwachungsvideo gesehen und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Die Täter waren über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Um 5:04 Uhr trafen die ersten Streifenwagen an dem Museum ein.

Die Einbrecher stiegen laut Polizei zielgerichtet in das Juwelenzimmer ein. Dort werden die sogenannte Diamant-Rauten-Garnitur, die aus 37 Stücken besteht, eine ebenfalls 37-teilige Brillanten-Garnitur, sowie weiterer Diamantenschmuck, der aus 20 Stücken besteht, in Vitrinen mit Sicherheitsglas aufbewahrt. Was genau von den Stücken entwendet wurde, ist noch unklar. Die Spurensicherung in dem Raum ist noch nicht abgeschlossen. Kunsthistoriker Dirk Syndram sprach vor den Journalisten von einem unschätzbareren historischen Wert. In Europa gebe es keine vergleichbare Juwelen-Garnitur, die erhalten sei.

Was wurde aus gestohlener Goldmünze?