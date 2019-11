Schon fünf Mal seit Sommer ist das Denkmal der im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Tiergarten beschädigt worden. Seit vergangener Woche wird es deshalb videoüberwacht. Abgeschreckt hat das unbekannte Täter offenbar nicht.



Erneut haben unbekannte Täter das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Tiergarten beschädigt. Sicherheitskräfte hätten am Sonntagabend einen schwulenfeindlichen Schriftzug entdeckt, teilte die Polizei Berlin am Montag mit. Der Staatsschutz habe Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Erst in der vergangenen Woche war eine Videoüberwachung an dem Denkmal gestartet. Hintergrund sind die wiederholten Beschädigungen des Mahnmals, wie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas erklärte. So war zuletzt am 9. September das Fenster im Denkmal mit Farbe beschmiert worden. Zuvor hatte es Vandalismus an dem Denkmal bereits am 9. und 30. Juni sowie am 4. und 18. August gegeben.