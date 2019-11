In der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr waren einer Streife der Polizei auf der Joachimsthaler Straße zwei Autofahrer aufgefallen: Der BMW und der Mercedes waren zu schnell unterwegs. An der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße bogen sie mit hoher Geschwindigkeit nach rechts auf den Kurfürstendamm ab. Nach Angaben der Ermittler mussten zwei Fußgänger, die bei Grün den Kurfürstendamm überqueren wollten, "nach nur wenigen Schritten auf der Fahrbahn stehenbleiben, um einer Gefährdung durch die beiden Wagen zu entgehen."

Die Berliner Polizei ermittelt gegen zwei Autofahrer wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen in Berlin-Charlottenburg.

In Richtung Adenauerplatz fuhren die beiden Raser dann offenbar illegale Rennen, zu denen sie mit quietschenden, durchdrehenden Reifen jeweils stark beschleunigten. An der Kreuzung Kurfürstendamm/Leibnizstraße hätten die beiden Fahrzeuge gewendet und seien in dieentgegengesetzte Richtung gefahren.

An der Ecke Uhlandstraße stoppten die Beamten schließlich die beiden Fahrzeuge und kontrollierten die beiden 18-jährigen Autofahrer, wie es hieß. Die Beamten beschlagnahmten neben den Fahrzeugen auch die Führerscheine der beiden mutmaßlichen Raser. Gegen beide Fahrer werde nun wegen "verbotener Kraftfahrzeugrennen" ermittelt.