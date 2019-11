Gerade Schwerstkranke, die nicht zuhause gepflegt werden können, wünschen sich einen Platz in einem Hospiz. In Woltersdorf hat ein neues Haus geöffnet. Doch in Brandenburg ist der Bedarf noch immer deutlich größer als das Angebot. Von Amelie Ernst

"Gäste", so heißen die schwerstkranken Bewohner hier. Manche bleiben nur wenige Tage, andere mehrere Wochen oder sogar Monate. Allen gemeinsam ist, dass die Ärzte sie für austherapiert halten – Heilung unmöglich. Vor allem gehe es darum, in der Zeit bis zum Tod die Schmerzen zu lindern, sagt Angelika Behm. Aber auch darum, den Gästen alles zu ermöglichen, was ihnen Freude bereite: ein Spaziergang, ein Besuch im Café oder auch nur die Zigarette auf der Terrasse.

Insgesamt 13 stationäre Hospize gibt es mittlerweile in Brandenburg – das vierzehnte wird gerade in Wittenberge gebaut. Denn auch in der Prignitz fehlte bisher diese Möglichkeit der intensiven Betreuung. Das neue Woltersdorfer Hospiz ist das erste im Landkreis Oder-Spree. Und in Burg im Spreewald entsteht gerade das allererste Kinderhospiz Brandenburgs.

Denn immer noch ist der Bedarf an Hospizplätzen deutlich größer als das Angebot: Jedes Haus hat im Schnitt nur etwa 15 Plätze. Die große Mehrheit der Sterbenden verbringt die letzten Lebenswochen daher im Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause. Doch gerade dort sei die individuelle Betreuung und auch die Intensivpflege oft nur schwer oder gar nicht möglich, weiß auch Eugen Brysch, der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz. Im Krankenhaus kümmere sich nachts ein Pfleger nicht selten um mehr als 25 Patienten. "Da ist eine würdevolle Begleitung nicht möglich." In den Pflegeheimen sehe es nicht besser aus. Von dort kämen Sterbende in der Regel gar nicht mehr ins Hospiz, bestätigt Hospizleiterin Behm. Deshalb fordert Patientenschützer Brysch auch für Pflegeheimbewohner einen Anspruch auf Hospizleistungen.