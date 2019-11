Wer in die Rettungsstelle kommt, braucht dringend Hilfe. Doch viele Eltern bringen ihre Kinder auch mit Sonnenbrand oder blauen Flecken in die Notaufnahme - und beschweren sich, wenn es nicht schnell genug geht, berichtet eine Berliner Kinderärztin.

Luisa Rehlein* : Berlintypisch gibt es da nichts. Aber für Kinder typisch sind Platzwunden. Sie fallen auf den Kopf, auf das Gesicht oder wohin auch immer - und haben Wunden, die im besten Fall nur geklebt werden müssen. Manchmal natürlich auch genäht. Typisch sind auch Brüche am Unterarm oder am Ellenbogen.

Im Herbst und Winter haben wir merklich weniger verletzte Kinder bei uns. Im Herbst wird es alljährlich ruhiger - und sobald im Frühjahr die Sonne wieder rauskommt, geht es wieder richtig los. Dann fallen sie vom Klettergerüst und vom Baum. Sie fallen beim Skaten und vom Fahrrad. Im Sportunterricht fallen sie natürlich das ganze Jahr – es ist also nicht so, dass wir uns im Winter langweilen.

Ja! Sie kommen mitunter mit Zeckenbissen, Sonnenbrand, ganz kleinen Schnittverletzungen und blauen Flecken. Das hat sich, gerade den älteren Kollegen nach, verändert. Früher wurde viel mehr zu Hause versorgt. Viele dieser Fälle gehören überhaupt nicht in eine Rettungsstelle. Aber in der letzten Zeit sind die Leute auch dafür sensibler geworden. Es fragt auch mal jemand, ob es gerechtfertigt ist, wenn er "damit" komme.

Das klingt ja schon so, als würden Sie sich oft ärgern. Eher über die Kinder oder die Eltern?

Eher über die Eltern. Es gibt natürlich auch anstrengende Kinder. Wenn ich ein komisches Gefühl habe bei einem Kind, dann macht es der Erfahrung nach Sinn, nochmal nachzufragen bei den Eltern. Beispielsweise ob es da andere Diagnosen wie ADHS oder Autismus gibt. Wenn ich das weiß, kann ich doch viel besser agieren.

Was auch nervt, sind Eltern, die nicht auf meiner, unserer Seite sind. Die ihrem Kind sagen, es tue Ihnen leid, dass "sie" – also ich – jetzt Blut abnimmt. Oder Eltern, die ihre Sorgen auch nicht verbergen können vor dem Kind. Aber am schlimmsten sind diese vielen Forderungen. Alles soll immer "jetzt" und "sofort" passieren. Ein klassisches Klischee aus der Rettungsstelle ist, dass die Eltern der Kinder, die am wenigsten schlimm dran sind, am lautesten sind.

Krass sind auch Eltern, mit denen ich lange Zeit diskutieren muss, ob ihr Kind diese, sagen wir mal, Tetanus-Impfung jetzt bekommt oder nicht. Am Ende unterschreiben manche dann, dass sie die Spritze ihrem Kind entgegen ärztlichem Rat nicht haben geben lassen. Andere ringen sich doch noch durch.

Aber im Großen und Ganzen bleiben das natürlich eher Ausnahmen. Mit vielen Eltern tauscht man nette Worte oder macht auch mal Scherze. Viele bedanken sich am Ende auch, dass man sich die Zeit genommen hat.