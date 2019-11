Bild: Olaf Wagner/imago

Berliner Opferbeauftragter - Erstmals seit 2012 wieder mehr als 80.000 Opfer von Straftaten

13.11.19 | 15:52 Uhr

In der Hauptstadt gibt es seit Jahren wieder mehr Opfer von Straftaten, gleichzeitig nehmen immer weniger ihre Rechte wahr. Das geht aus dem Bericht des Berliner Opferbeauftragten Roland Weber für 2018 hervor, der dem rbb exklusiv vorliegt. Von Ulf Morling

Erstmals seit 2012 gibt es wieder mehr als 80.000 Opfer in Berlin, schreibt Berlins Opferbeauftragter Roland Weber in seinem neuesten und inzwischen sechsten Jahresbericht. Im Jahr 2018 gab es danach genau 81.263 Opfer von Straftaten, im Durchschnitt wurden im vergangenen Jahr täglich 223 Berliner bei Straftaten geschädigt. Doch während die Betroffenenzahlen weiter stiegen, sinkt die aktive Teilnahme an Strafprozessen als Nebenkläger, auch um dort Schmerzensgeld und Schadensersatz einzufordern, so der Opferbeauftragte. "Das ist besorgniserregend", so Weber gegenüber dem rbb, und müsse sich dringend ändern.

Extremfall: Berlin

Zwar installierte Berlin im Oktober 2012 als erstes Bundesland einen Opferbeauftragten unter Justizsenator Thomas Heilmann(CDU), doch auch wenn andere Städte erst später folgten, hätten diese Berlin seit langem bei den Zahlen überholt, konstatiert der Opferbeauftragte Weber. So gebe es im Vergleich zu Berlin in München zwar nur ein Viertel der Straftaten, trotzdem aber würden doppelt so viele Opfer in Prozessen als Nebenkläger sitzen und zehnmal so viele Opfer würden in den Strafverfahren auch Schmerzensgeld und Schadensersatz einfordern. "Das zeigt, dass in München offensichtlich andere Wege des Erklärens für die Opfer gefunden wurden", sagt Weber gegenüber dem rbb. Weber, der als Opferbeauftragter auch internationale Kontakte pflegt, berichtet, dass in Taiwan, Großbritannien oder den Niederlanden erfolgreichere Wege beschritten würden, um Opfern besser helfen zu können und weitere Traumatisierungen zu vermeiden.

Berliner Polizei sei überfordert

Weber, selbst Rechtsanwalt in Strafprozessen, beschreibt eine aus seiner Sicht typische Situation: Eine Polizeistreife wird wegen häuslicher Gewalt alarmiert. Um den Täter festzunehmen und das Opfer zu schützen, müssten die Beamten schnell sein und Gefahrenabwehr betreiben. "Da kann der Streifenbeamte oft nicht die Aktentasche mit Informationsbroschüren zum Tatort in die Wohnung mitnehmen, weil es einfach schnell gehen muss", sagt Weber, "Wenn die Situation geklärt ist, werden die Polizisten oft zu einem anderen Tatort gerufen und haben keine Zeit mehr, dass Opfer über mögliche Kontaktaufnahmen mit Hilfseinrichtungen zu informieren". Das habe er oft in Gesprächen mit erfahrenen und durchaus motivierten Polizisten gehört. Ganz anders sei es beispielsweise in Großbritannien oder den Niederlanden: Dort würden nach einer Tat proaktiv unabhängige Hilfseinrichtungen auf die Opfer zugehen und sie beispielsweise anrufen, um ihnen bei der Bewältigung ihrer möglichen Traumatisierung zu helfen. "So kann Opfern von Straftaten schneller geholfen werden und ihr Leiden wird möglicherweise verkürzt", sagt Weber. So müsste es auch in Berlin sein, stellt sich Weber vor. Es genüge nicht, den Opfern Zettel in die Hand zu drücken mit den Adressen, wohin man sich wenden könne.

Gesetzlich verankerter Opferschutz nicht ausreichend umgesetzt

Zwar hatte das 3. Opferrechtsreformgesetz, das am 31. Dezember 2015 in Deutschland Kraft trat, zahlreiche weitere Hilfen für Opfer vorgesehen, die deren Schutz auch in Berlin verbesserten, nach Überzeugung Webers. Allerdings waren mit dem Gesetz auch teilweise Verpflichtungen aus der Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU u.a. des Europäischen Parlaments über die Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten nachgekommen worden. Positiv erwähnt der Berliner Opferbeauftragte in seinem neuesten Jahresbericht, dass die inzwischen flächendeckend eingerichteten Beratungsstellen in der Hauptstadt gut angenommen und von wichtiger Bedeutung für die Betroffenen seien: "Die Opferhilfe Berlin e.V. verzeichnete erstmalig eine Beratung und Betreuung von über 1.000 Personen. Das sind über 100 Personen mehr als noch 2014. Die Zeugenbetreuung wird seit Jahren durchschnittlich von über 1.100 bis 1.200 Personen pro Jahr in Anspruch genommen".

Pilotprojekt 2020 in Berlin

Vorbehaltlich der Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses ist für 2020 in Berlin ein Pilotprojekt geplant namens "Servicestelle Opferunterstützung". Dabei soll es um die "Möglichkeiten der proaktiven Kontaktaufnahme mit den Geschädigten" gehen, die insbesondere von Polizei, Opferhilfseinrichtungen und Senatsverwaltung für Justiz weiter ausgelotet werden sollen. "Das Abgeordnetenhaus von Berlin bleibt aufgerufen, finanzielle Mittel für die Installation des Pilotprojekts bereitzustellen", schreibt Opferbeauftragter Weber am Ende seines Jahresberichts 2018.

Sendung: Inforadio, 13.11.2019, 18.00 Uhr