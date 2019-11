Jüdische Einrichtungen in Berlin werden nach Angaben der Senatsinnenverwaltung weiterhin "auf hohem Niveau" geschützt. Die Schutzmaßnahmen reichten bis zum sichtbaren Schutz rund um die Uhr mit Polizisten vor Ort. Bei etlichen jüdischen Einrichtungen in Berlin gebe es zudem besondere bauliche Vorkehrungen. Über eine Anpassung der Schutzvorkehrungen würden zudem "fortlaufend Gespräche mit der Jüdischen Gemeinde geführt", erklärte die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage in Berlin.