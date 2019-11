dpa/Steinberg Audio: Radio Eins | 31.10.2019 | Ahmet Toprak | Bild: dpa/Steinberg

Interview | Ahmet Toprak - "Die Probleme vieler junger Muslime beginnen im Elternhaus"

02.11.19 | 13:24 Uhr

Jungen aus türkischen und arabischen Familien brechen öfter die Schule ab, werden häufiger arbeitslos und gewalttätig. Das beobachtet auch der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak, der mit seinem aktuellen Buch die Hintergründe beleuchtet.

Jungen aus türkischen und arabischen Familien brechen öfter die Schule ab, werden häufiger arbeitslos und gewalttätig. Zudem sind sie anfälliger für religiöse oder nationalistische Radikalisierung. Das beobachtet der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak, der mit seinem Buch “Muslimisch, männlich, desintegriert“ den Hintergründen dieser Entwicklungen nachgeht.



rbb: Herr Toprak, Sie schreiben, das Problem der neuen Bildungsverlierer sei nicht nur auf eine verfehlte Integrationspolitik zurückzuführen, sondern der gesellschaftliche Misserfolg der Jungen liegt in erster Linie an der Erziehung im Elternhaus. Lassen sich Ihre Beobachtungen auch mit Zahlen belegen?



Ahmet Toprak: Das können wir in der Tat mit Zahlen belegen, sowohl mit der Kriminalitätsstatistik als auch mit der Pisa-Studie aus dem Jahr 2016 zu Schulabbrechern. In den 1960er Jahren waren die Bildungsverlierer katholisch und weiblich vom Lande. Mittlerweile sind die Bildungsverlierer männlich, großstädtisch und muslimisch. 28 Prozent der jungen männlichen Muslime verlassen die Schule ohne einen Abschluss. Das hat mich dazu bewegt, auf die Hintergründe zu schauen und der Frage nachzugehen: Warum scheitern die Jungen so oft im Vergleich zu Mädchen?

Der Dortmunder Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Ahmet Toprak | Bild: imago images/Müller-Stauffenberg

Ja, und warum?

Meine These ist, dass dabei natürlich die Diskriminierung und soziale Lage Rollen spielen. Aber meine Hauptthese besteht darin, dass die Eltern auf Grund ihres Erziehungsstils die Jungs auf die Schule falsch vorbereiten. Den Jungen wird einiges verziehen, sie müssen nicht so diszipliniert sein. Auch Fehler machen dürfen sie, auch unordentlich sein. Das sind aber genau die Dinge, die im Schulalltag gebraucht werden. Alle Lehrkräfte fordern genau diese Attribute, sie wollen, dass die Kinder ordentlich, sauber und zielgerichtet arbeiten, leise sind und termingerecht Sachen erledigen. Das ist bei den Mädchen der Fall, aber nicht bei den Jungen.

Sie beschreiben anhand von vielen Fallbeispielen, wie Jungs in traditionellen muslimischen Familien erzogen werden. Demnach sollen die Söhne die Welt kennenlernen oder aber den Kiez, sie sollen die Familie nach außen vertreten können. Und sie sollen später studieren oder auf jeden Fall einen guten Job kriegen. Das sind doch eigentlich gute Zielsetzungen für die Erziehung.



Ja, das stimmt, die Jungen sollen eines Tages gute Väter sein, ihre Familien ernähren und studieren etc. Sie werden dafür aber nicht ausreichend vorbereitet. Die Eltern wünschen sich das zwar - aber welche Unterstützung bekommen sie tatsächlich vom Elternhaus? Also, ich belaste mit meinen Thesen nicht etwa diese Jungs, sondern entlaste sie, weil sie mit hohen Ansprüchen konfrontiert werden, auf die sie aber nicht ausreichend vorbereitet werden.

Infobox: Zur Person Ahmet Toprak Geboren wurde Toprak 1970 in der Türkei. Als Jugendlicher zog er mit seinen Eltern nach Köln und absolvierte dort die Hauptschule. Sein Abitur legte Toprak wiederum in der Türkei ab, danach studierte er Anglistik in Ankara, Germanistik in Bonn und Pädagogik in Regensburg. 2001 promovierte er in Pädagogik an der Universität Passau. Seit 2007 ist Toprak Professor für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule Dortmund.

Stattdessen belasten Sie die Frauen, die Mütter und sagen, die sind schuld: Die erziehen ihre Kinder nicht richtig. Liegt das Versagen tatsächlich so klar auf der Seite der Frauen?

Ich habe niemals gesagt und niemals geschrieben, dass es nur an der Mutter liegt. Vielmehr ist der Vater kaum vorhanden. Also das heißt, wir müssen beide Elternteile in die Verantwortung nehmen. Dass die Frau an allem schuld ist, ist ein gängiges Klischee, das ich niemals unterschreiben würde.

Was machen die Frauen, während die Männer abwesend sind?

Sie beschäftigen sich mit der Aufgabe, dass der Junge später ein guter Vater und Ernährer werden soll. Er soll sich an seinem Vater orientieren und dessen Rolle durch Nachahmen übernehmen. Das Problem besteht aber darin, dass der Vater oft nicht da ist. Entweder ist er erwerbstätig, hat selbst Probleme oder er kennt sich mit dem deutschen Alltag nicht aus. Das heißt, er fungiert bewusst oder unbewusst teilweise nicht als Vaterfigur oder als Vorbildfunktion. Und das ist genau das Problem. Der Junge kann sich nicht orientieren. Und auch die Mutter wird vom Vater alleine gelassen, sie muss beide Rollen übernehmen. Das ist nicht bei allen so, aber bei problembelasteten Familien durchaus.

Herr Toprak, Sie haben als Anti-Gewalttrainer mit straffällig gewordenen Jugendlichen gearbeitet. Welche Probleme hatten diese jungen Männer?

Bei gewalttätigen Jungs konnten wir zum Beispiel feststellen, dass sie oft gewalttätig wurden, wenn sie sich provoziert gefühlt haben, weil zum Beispiel die Freundin schief angeschaut wurde. Weil sie also der Meinung waren, dass die Freundin nicht angemacht werden darf. Und dann haben sie auf Grund der Ehre zugeschlagen haben. Erstaunlicherweise konnte ich feststellen, dass besondere Blicke Gewalt ausgelöst haben. Deshalb hieß auch mein erstes Buch aus dem Jahre 2001 "Eigentlich bin ich nicht aggressiv". Ich bin von Natur aus nicht aggressiv, aber ich muss mich und meine Frau oder meine Familie verteidigen. Das war für mich eine neue Erkenntnis, damals vor 17 Jahren.

Ist das nicht auch Ausdruck eines Scheiterns am Alltag?

Wenn sich die jungen Männer nicht über Erfolge im Beruf oder im privaten Leben definieren können, weil sie scheitern, müssen sie andere Mechanismen finden. Das kann manchmal ein überbetontes Selbstverständnis sein oder eine kulturelle Besonderheit. Wenn ich keinen Anker habe, dann finde ich Anker, die vielleicht traditionell und ein wenig veraltet sind.



Bei Ihnen lesen wir, das sei eine typische Dynamik in muslimischen Familien. Damit rennen Sie womöglich bei Rechtsaußen offene Türen ein.

Das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern ich versuche darzustellen, dass die Jungen neben diesen Faktoren eben auch benachteiligt werden. Und das sie in bestimmten Milieus leben, in Quartieren, die eben nicht so attraktiv sind. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man, wenn man Kritik übt, immer Rechtsaußen ist. Im Gegenteil, ich bin bekannt für linke Positionen.



Wie bekommen Sie den Inhalt ihres Buches dahin, wo sie ihn haben wollen, also in die betreffenden Familien, und zwar idealerweise, bevor was schief geht?



Ich habe das Buch nicht für Eltern geschrieben, sondern für politisch interessierte Menschen, für Sozialarbeiterinnen, Lehrkräfte etc., damit sie ein besseres Verständnis für die Belange dieser Zielgruppe haben. Denn das Wissen darüber ist immer noch sehr eingeschränkt. Und deshalb mache ich auch pädagogische Vorschläge dafür, wie sie solchen Eltern auf Augenhöhe begegnen können.



Herr Toprak, wir danken Ihnen für das Gespräch.



Das Interview führten am 31.10.2019 um 17:37 Uhr Katja Weber und Holger Klein, Radio Eins.