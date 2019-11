Bild: rbb

Netzwerk Solibabys - Wie Kinder von DDR-Vertragsarbeitern ihre Väter suchen

21.11.19 | 06:15 Uhr

Rund 20.000 Vertragsarbeiter schickte Mosambik in die DDR. Nach der Wende mussten fast alle gehen. Einige ließen ihre Familien zurück. Viele Kinder kennen ihre Väter bis heute nicht und machen sich auf die Suche. So wie Frances Kutscher aus Cottbus. Von Mara Nolte und Annika Klügel

Als Frances zum ersten Mal ein Foto ihres Vaters sieht, ist sie 23 Jahre alt. "Im ersten Moment war es, als ob ich jemanden Fremdes sehe", sagt Frances. "Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir irgendwie zusammengehören."

Frances Kutscher kennt ihren Vater nur vom Foto Bild: Frances Kutscher

Die DDR holt Vertragsarbeiter aus Mosambik

Nach dem Mann auf dem Foto sucht Frances zu diesem Zeitpunkt schon seit acht Jahren. Sie weiß wenig über ihn, nur seinen Namen: Domingos Pires. Und dass er im März 1989 als Vertragsarbeiter aus Mosambik in die DDR gekommen war. Die beiden sozialistischen Staaten hatten 1979 ein Arbeitsabkommen abgeschlossen. Junge Mosambikaner wurden mit dem Versprechen einer guten Ausbildung in die DDR geschickt. Tatsächlich waren sie billige Arbeitskräfte, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Rund 20.000 von ihnen kamen in den 70ern und 80ern in die DDR. Sie wurden in Wohnheimen untergebracht, Integration war nicht erwünscht: Sperrstunden, Zimmerkontrollen. Zu Begegnungen mit der DDR-Bevölkerung kam es trotzdem, beim gemeinsamen Arbeiten in der Fabrik oder auf Partys. Anfang der 90er-Jahre lernen sich Frances Eltern kennen.

Frances mit ihrem Bruder Bild: Frances Kutscher

Andere Kinder schreien, sie gehöre nicht hierher

Viel über den Vater geredet hat Frances Mutter nie. Für Frances war das zunächst auch kein Problem. "Als Kind ist es mir nie aufgefallen, dass ich ohne Papa sein muss, das war eben so", sagt sie. Frances verbringt viel Zeit mit ihrem Bruder. "Dadurch habe ich nicht gemerkt, dass ich anders aussehe". Das ändert sich, als sie in Cottbus wegen ihrer Hautfarbe angegriffen wird, andere Kinder schreien, sie gehöre nicht hierher.



Von ihrer Mutter erfährt Frances, dass der Vater 1992, noch vor Frances Geburt, nach Mosambik fährt, um seine Familie zu besuchen. Frances Eltern halten Kontakt, mehrmals will der Vater zurückkommen, doch er tut es nicht. Der Kontakt zwischen den Eltern bricht irgendwann ab. Frances zweifelt: Wollte der Vater sie nicht oder konnte er nicht zurückkommen? Nach der Wende ist es für die Vertragsarbeiter schwer, in Deutschland zu bleiben. Sobald ihre DDR-Verträge ausgelaufen sind, müssen sie zurück. Nur etwa 2.000 erhalten in Deutschland ein Bleiberecht, weil sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.

Frances als Baby in den Armen der Mutter Bild: Frances Kutscher

Frances sucht ihren Vater

Frances will ihren Vater finden und befragen. Die Mutter gibt ihr alles, was sie noch von ihm hat: einen Briefumschlag mit seinem Namen, einer mosambikanischen Adresse und einer Telefonnummer. Mehrmals schreibt Frances einen Brief, schickt ihn aber nicht ab. Sie ist sich unsicher, in welcher Sprache sie schreiben soll und ob sie ihren Vater über die Adresse überhaupt erreichen kann. Schon damals läuft der Briefkontakt ihrer Eltern über die Anschrift eines Freundes. Als sie die Telefonnummer anruft, hat die schon keinen Anschluss mehr. Informationen in Mosambik zu bekommen, ist für Frances sehr schwierig. Der Staat im Südosten Afrikas ist nach der Kolonialisierung durch Portugal und einem langjährigen Bürgerkrieg eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt keine Meldepflicht. Eine Person in den ländlichen Regionen zu finden, ist von Deutschland aus fast unmöglich.



Im Internet stößt Frances irgendwann auf andere Kinder von Vertragsarbeitern, die ihre Väter in Mosambik suchen. Sie lässt den Namen ihres Vaters auf einer Suchliste eintragen. Und sie wendet sich an die Botschaften in Deutschland und Mosambik, fragt beim Roten Kreuz nach. Doch niemand fühlt sich zuständig. Aus der mosambikanischen Botschaft in Deutschland heißt es, sie solle einen Brief schreiben. Als Frances später nachhakt, weiß man davon nichts mehr. Auch die deutsche Botschaft in Mosambik wiegelt ab, ihre Hinweise seien zu unkonkret. Frances ist enttäuscht: "Unter Betroffenen hört man immer wieder, dass die Hilfe vom Staat oder von den Ämtern total fehlt", sagt sie.

Frances mit ihren beiden Kindern Bild: rbb

Nachricht aus Mosambik

2013 bekommt Frances ihren ersten Sohn – ein Moment, den sie gerne mit ihrem Vater teilen würde. Dass sie ihn findet, glaubt Frances da schon fast nicht mehr. Doch im vergangenen Jahr bekommt sie plötzlich eine Nachricht aus Mosambik. Ein entfernter Verwandter schreibt ihr auf Facebook, er habe den Namen ihres Vaters auf einer Suchliste gesehen. "Im ersten Moment dachte ich: Jetzt habe ich meinen Vater gefunden", sagt Frances. Ihr Verwandter stellt viele Fragen, bittet sie schließlich um ein Telefonat. Frances anfängliche Euphorie schlägt um: "Da hatte ich schon das Gefühl, dass eine negative Nachricht kommt." Sie fragt, ob ihr Vater nicht mehr lebt. Die Antwort: Ja, er sei schon 2002 nach einer langen Krankheit gestorben. Mit ihren Fragen bleibt Frances jetzt alleine: "Ob er mich nicht wollte oder ob er auch so eine Sehnsucht danach hatte, mich zu finden und kennenzulernen."

Frances (Bildmitte) mit ihrem Team von den "Solibabys" Bild: rbb

Solibabys - Das, was bleibt

Um ihre Trauer zu verarbeiten, gründet Frances zusammen mit anderen Betroffenen die Gruppe "Solibabys – Das was bleibt". Mit ehemaligen Vertragsarbeitern, anderen Solibabys und deren Müttern will Frances ein Netzwerk aufbauen, um Informationen von suchenden Kindern schneller und breiter zu streuen. Inzwischen hat die Gruppe um die 100 Mitglieder. Sie stehen gerade erst am Anfang. Doch die Zeit drängt, denn die Lebenserwartung in Mosambik liegt bei nur 58 Jahren. Bald wollen die Solibabys ein großes Treffen in Dresden organisieren, um die nächsten Schritte zu planen. Für Frances ist es wichtig, andere Kinder von Vertragsarbeitern bei der Suche nach ihren Wurzeln zu unterstützen: "Hier in Deutschland waren wir zu dunkel für alle, die Ausländer, obwohl wir keine sind. Und gleichzeitig kennen wir unsere andere Seite überhaupt nicht. Ich glaube, dass es für viele schwierig ist, da mit sich selber ins Reine zu kommen. Für mich war es ganz lange schwierig, und ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz fertig damit."

Sendung: ARD-Mittagsmagazin, 21.11.2019, 13:00 Uhr