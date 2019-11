fenjen Berlin Mittwoch, 27.11.2019 | 17:26 Uhr

Deine Meinung ist kurzsichtig und spiegelt ein sehr geringes Verständnis der Situation wider:

(1) Wir haben Gesetze, jupp, und wir haben Gerichte, die sie anwenden, jupp, wir haben auch welche, die sie durchsetzen (Polizei). Aber woher kommt all der Kram, die Politik, die Gerichte und die Polizei? Hat ein Unternehmen, das vorsätzlich durch ein kompliziertes Geflecht an Tochterfirmen quasi keine Steuern zahlt, ein Recht darauf, davon Gebrauch zu machen? Es geht hier nicht um einen überfallenen Touristen, sondern um eine Milliardärsfamilie, welche über 6000 Berliner Wohnungen verfügt.

(2) Die Steuergelder, die diese Firma also jährlich einspart, werden dafür genutzt, weitere Wohnungen zu kaufen. Ist das für Dich OK?

(3) Das Syndikat existiert seit über 33 Jahren, und währenddessen hat es nie größere Probleme gegeben. Das Gebäude wurde erst 2015 gekauft! "Ich sollte an solche Leute gar nix vermieten" klingt ZIEMLICH scheiße.

Siehe interaktiv.tagesspiegel.de/lab/das-verdeckte-imperium