Nach dem Tod eines Mannes, der am U-Bahnhof Kottbusser Tor vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen wurde, ist die Identität des Täters weiter unklar. Bekannt ist inzwischen, dass es bei dem Streit zwischen Täter und Opfer offenbar um ein Drogengeschäft ging.

Drogen sollen der Grund für einen Streit im U-Bahnhof Kottbusser Tor gewesen sei, infolge dessen ein 30-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen wurde und starb. Davon geht die Polizei inzwischen aus. "Es haben sich Hinweise verdichtet, dass ein Drogengeschäft der Tat zugrunde gelegen haben könnte", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag. Mehr könne man derzeit aber nicht sagen.

Die Suche nach dem Täter läuft indes weiter. Zwar gibt es von der Tat viele Aufnahmen von Überwachungskameras im U-Bahnhof, die Identität ist trotzdem weiter nicht bekannt. Ob der Täter noch nicht identifiziert werden konnte oder ob er identifiziert, aber noch nicht gefunden wurde, ließ die Staatsanwaltschaft offen. Es werde mit Hochdruck ermittelt, hieß es nur.

Die Polizei hatte im Anschluss an den Vorfall mitgeteilt, dass es auf dem Bahnsteig einen Streit zwischen dem späteren Opfer und einem Begleiter sowie einer größeren Gruppe, zu der der Täter gehörte, gegeben habe. Viele der Beteiligten sollen nach Zeitungsberichten zur Drogenszene am Kottbusser Tor gehören. Von der Polizei hieß es, der 30-jährige Getötete habe in Berlin gewohnt und sei der Behörde wegen Drogendelikten bekannt gewesen.