Kaputte Bremsen, eine undichte Ölwanne und ein nicht ordentlich befestigtes Führerhaus: Die Polizei hat in Nordbrandenburg einen Lastwagen mit zahlreichen Mängeln gestoppt. Der 15 Jahre alte Sattelzug-LKW war auf der A24 unterwegs und hatte rund 1,5 Millionen Kilometer auf dem Tachometer, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neuruppin sagte.