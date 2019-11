Polizei will Ermittlungen zu DHL-Erpresser einstellen

Im Herbst 2017 wurden in Berlin und Brandenburg Sprengsätze in Paketstationen platziert oder an Geschäfte verschickt. Wer dahinter steckte, ist auch zwei Jahre später noch unklar. Die Polizei ist ratlos und sieht den Fall als "ausermittelt".