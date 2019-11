Ein Mann ist auf einem Brandenburger Rastplatz an der Autobahn A2 tot in seinem Lkw gefunden worden. Die Spedition aus Bremen hatte seit Tagen nach dem 50-Jährigen gesucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Unternehmen ortete den Lastwagen des Mannes auf dem Rastplatz bei Ziesar (Potsdam-Mittelmark).



Mitarbeiter der Raststätte hatten den Lkw am Freitag zugeschlossen und mit zugezogenen Gardinen entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Tür und fand den Mann aus Forst (Spree-Neiße) leblos in der Kabine. Die Ermittlungen laufen.