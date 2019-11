In Berlin-Gesundbrunnen ist am Sonntagmorgen ein Mann von einer U-Bahn erfasst worden und gestorben. Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." berichtet.



Der Mann wurde demnach im Gleisbett auf dem U-Bahnhof Osloer Straße in Gesundbrunnen von einem einfahrenden Zug der Linie 8 überrollt. Ein alarmierter Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten, der aber noch auf dem Bahnsteig starb.



Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, will aber noch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras auswerten.