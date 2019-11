Bis zu 30 Männer aus einer Großfamilie haben sich in und vor einem Berliner Krankenhaus am Dienstag eine Schlägerei geliefert. Mit einem Großaufgebot musste die Polizei anrücken und die Prügelnden trennen. Ein Verletzter musste vor Ort behandelt werden.

In einem Krankenhaus in Berlin-Tempelhof ist am Dienstag ein Streit zwischen Familienangehörigen in eine Massenschlägerei mit 30 Beteiligten ausgeartet.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind insgesamt 60 Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft der Polizei gegen 16 Uhr zum St. Josef Krankenhaus ausgerückt. Warum es in einem Krankenzimmer zu dem Streit zwischen den Männern kam, ist noch unklar. "Die Auseinandersetzungen verlagerten sich im weiteren Verlauf auf die Straße, wobei die Zahl der beteiligten Männer auf 30 anstieg", teilte die Polizei mit.