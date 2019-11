Über finanzielle Schäden oder Stellenstreichungen bei Brandenburger Unternehmen als Folge der EU-Verordnung liegen der Landesregierung, so die Angaben, keine konkreten Informationen vor. Laut bundesweiten Erhebungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sowie des Deutschen Industrieverbands für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik, Spectaris, hat jedes dritte der 300 befragten Unternehmen seine Existenz durch die EU-Bestimmungen als gefährdet bezeichnet. Es sei jedoch offen, ob diese Zahlen auf Brandenburg übertragbar seien, erklärte das Ministerium.

Die neue Verordnung war mit einer zweijährigen Übergangsfrist bereits am 25. Mai 2017 in Kraft getreten. Ein Anlass für die verschärften Regeln war der Brustimplantate-Skandal in Frankreich, bei dem ein Hersteller minderwertiges Material verwendet hatte. Die Implantate hatten bei Frauen auch in Deutschland zum Teil schwere Schäden verursacht.