Die nach einem Brand beschädigte Mühlenfließbrücke auf der A10 bei Rüdersdorf wird in der Nacht auf Freitag (7. November) erneut gesperrt. Grund ist laut Autobahnmeisterei, dass sich an der Baustelle viele Auto- und LKW-Fahrer vor Ort nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern halten.

Für die Arbeiten wird der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner in Fahrtrichtung Süden am Mittwochabend zwischen 19.45 und Mitternacht gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Rüdersdorf abgeleitet und im Zuge der ausgeschilderten Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Erkner geführt, hieß es.