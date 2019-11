Menschen in Niemegk kämpfen um medizinische Versorgung

In Niemegk (Potsdam-Mittelmark) haben am Montag zahlreiche Bürger für eine bessere medizinische Versorgung der Stadt und der umliegenden Dörfer demonstriert. Seit April 2019 gibt es für die rund 2.000 Einwohner von Niemegk keine Apotheke mehr, zudem steht ihnen nur eine hausärztliche Praxis zur Verfügung. Die Robert-Koch-Apotheke im Ort musste geschlossen werden, weil die Betreiberin keine Nachfolge finden konnte. Die nächste Apotheke liegt im 14 Kilometer entfernten Bad Belzig, eine Busfahrt dorthin dauert 30 Minuten.

Die Bürgerin Gabi Eisenberger hatte zum Protest aufgerufen, dem viele Dutzend weitere Betroffene gefolgt sind. "Ich war auch selbst betroffen, weil ich mir den Arm gebrochen hatte. Ich lebe außerhalb von Niemegk in einem Dorf, dort fuhr zu dem Zeitpunkt, da waren Sommerferien, kein einziger Bus", beklagt Eisenberg.

Einzig ein Postkasten für Rezepte steht den Menschen der südbrandenburgischen Stadt und der umliegenden Dörfer zur Verfügung. Die Medikamente werden dann einen Tag später per Kurier aus Straach in Sachsen-Anhalt angeliefert.



Eine von zwei Allgemeinarztpraxen musste im Oktober zum Medizinischen Versorgungszentrum MVZ nach Bad Belzig umziehen. Das MVZ hatte die Ärztin abgezogen, um den eigenen Fortbestand zu sichern. Die jetzt noch einzige in Niemegk verbliebene Allgemeinarztpraxis nimmt keine Patienten mehr auf.