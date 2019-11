Unbekannte haben die Parteizentrale der NPD in Berlin-Köpenick beschmiert. Sie übermalten ein Schild mit Hammer und Sichel. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Büro in der Seelenbinderstraße am Montagmorgen außerdem der Schriftzug "FCK AfD" und Fahnen in roter Farbe zu sehen.

Ein Objektschützer stellte gegen 8 Uhr die Sachbeschädigung fest, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt wegen Sachbeschädigung.