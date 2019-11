Der Straßenverkehr darf grundsätzlich nur durch Verkehrszeichen geregelt werden, die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) abgebildet sind. Mit dieser Begründung hob das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg die Anordnung einer "Tempo-10-Zone" in einer Straße in Berlin-Mitte auf, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte.