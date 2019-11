Laufen lernen kann ganz schön anstrengend sein - auch für die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo. Der Berliner Zoo veröffentlichte am Donnerstag neues Bildmaterial, auf dem Schluckauf die müden Tiere am Einschlafen hindert. "Dabei ist es höchste Zeit für das nächste Nickerchen", hieß es dazu vom Zoo. "Schließlich muss sich der kleine Bär von den ersten Fortbewegungsversuchen ausruhen."

Die Zwillinge waren am 31. August zur Welt gekommen. Für Zoobesucher sollen sie Anfang 2020 zu sehen sein. Dann will der Zoo auch Namen und Geschlecht der Jungen bekanntgeben.



Panda-Papa Jiao Qing (9) ist an der Aufzucht nicht beteiligt. Er und Panda-Weibchen Meng Meng sind als Leihgaben Chinas bundesweit die einzigen Großen Pandas.