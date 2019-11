Damit das Tier zur Untersuchung vom Zoo Berlin zum Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Osten der Stadt gebracht werden konnte, musste der Panda am Morgen in eine Transportkiste gelockt werden. Am Leibniz-Institut angekommen, verabreichten die Mediziner den Tier eine Narkose, damit die sieben Wissenschaftler und Tierpfleger den 110 Kilogramm schweren Bären im Computertomographen (CT) untersuchen konnten.

Zoo-Tierarzt Andreas Ochs erklärte nun: "Unser bisheriger Verdacht konnte bestätigt werden. Es sind zwei Nieren vorhanden, eine davon verkleinert." Um kein Gesundheitsrisiko für den Panda einzugehen, sei auf die Gabe eines Kontrastmittels bei Jiao verzichtet worden. "Zwar konnten wir so nicht vollumfänglich klären, inwieweit die kleinere Niere funktionsfähig ist, mit dem Ergebnis sind aber dennoch zufrieden", so Ochs. Weitere Erkenntnisse sollen nun durch eine konkrete Beobachtung der Harnabgabe gesammelt werden.

Die Ergebnisse wollen Thomas Hildebrandt vom IZW und Andreas Ochs ab heute bei der größten Konferenz der Panda-Halter "Conference for Giant Panda Conservation and Breeding & Annual Conference of the Chinese Committee of Giant Panda Breeding Techniques" präsentieren und besprechen.