Wegen eines verdächtigen Koffers ist die Florastraße in Berlin Pankow am Freitagabend gesperrt worden.



Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist der Bereich zwischen Görsch- und Mühlenstraße in beide Richtungen gesperrt.

Spezialisten seien auf dem Weg in die Florastraße, um den Koffer zu untersuchen, sagte das Lagezentrum auf Anfrage von rbb|24.



Der verdächtige Gegenstand sei um 18:39 Uhr gemeldet worden. Die Polizei habe um den Fundort einen Sperrkreis von 50 Metern eingerichtet.