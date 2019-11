Um gegen blockierte Fahrradabstellplätze vorzugehen, will der Berliner Bezirk Pankow Schrotträder jetzt von Ein-Euro-Jobbern eigenständig ohne die Polizei entfernen lassen. Wie das Bezirksamt am Montag dem rbb bestätigte, sollen sie die Schlösser knacken und die Fahrräder einsammeln. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Wenn ein angeschlossenes Fahrrad länger als drei Monate nicht bewegt wird, darf das Schloss aufgebrochen und das Rad entfernt werden. Bisher war das nur durch die Berliner Stadtreinigung (BSR) in Begleitung der Polizei möglich. Weil aber mehr Schrotträder gefunden als entsorgt werden können, sollen Ein-Euro-Jobber die Fahrräder in Zukunft auch entfernen dürfen.



Das Bezirksamt Pankow arbeitet dafür mit einem Sozialträger zusammen. Das neue Verfahren soll, so der Bezirk, zunächst ein halbes Jahr in einer Prüfphase getestet werden. Die eingesammelten Räder sollen nach Möglichkeit repariert und danach kostenlos weitergegeben werden.

Die Gesetzesgrundlage sieht vor, dass ein Fahrrad, wenn es drei Monate nicht bewegt wurde, dem Ordnungsamt gemeldet werden kann. Das Ordnungsamt bringt dann einen Aufkleber am Rad an, das den Besitzer informiert. Dieser hat dann nochmal drei Wochen Zeit um das Fahrrad abzuholen. Passiert das nicht, geht das Rad in den Besitz des Ordnungsamts über.