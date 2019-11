Die Berliner Polizei will in der kommenden Woche gezielt gegen Falschparker vorgehen. Im Fokus steht dabei das verkehrswidrige Halten auf Radwegen, Busspuren und in zweier Reihe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Von Montag bis Freitag sollen vor allem Straßen kontrolliert werden, in denen besonders häufig solche Verkehrsverstößge festgestellt werden.