Die Berliner Polizei geht diese Woche gezielt gegen Falschparker vor, die mit ihren Autos Busspuren und Radwege blockieren. Bis Freitag werden Straßen kontrolliert, in denen täglich in zweiter Reihe gehalten und geparkt wird, teilte die Polizei mit. Mit der gemeinsamen Aktion wollen Polizei, Ordnungsämter und BVG laut der Mitteilung die Verkehrssicherheit erhöhen und für mehr Rücksichtnahme werben. Die Polizisten kündigten an, Verstöße sofort zu ahnden und Autos umsetzen zu lassen.