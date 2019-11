Die deutsche Polizei hat einem mutmaßlichen Anhänger der rechtsterroristischen Gruppe "Atomwaffen Division" die Einreise am Flughafen Berlin-Tegel verweigert. Wie "Zeit online" [zeit.de] berichtet, war der 31-jährige US-Bürger Kyle M. bereits am Donnerstag vergangener Woche aus Dublin kommend in Tegel gelandet. Nach einer Befragung habe M. noch am selben Abend wieder zurückreisen müssen. Der Hinweis auf den Mann sei vom FBI gekommen. Das Bundesinnenministerium bestätigte die Zurückweisung, nahm zu Einzelheiten aber nicht Stellung.

Vor kurzem hatten die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir Morddrohungen erhalten, die mit dem Absender "Atomwaffen Division Deutschland" unterzeichnet waren. Nach Angaben des Innenministeriums wird die Gruppe von den Sicherheitsbehörden intensiv beobachtet. Mitgliedern in den USA werden fünf Morde zur Last gelegt. Bei Hausdurchsuchungen fanden Ermittler Sprengstoff und scharfe Waffen, das FBI stuft die Neonazigruppe als extrem gefährlich ein. "Zeit online" berichtete unter Berufung auf einen deutschen Sicherheitsexperten, der in Tegel zurückgewiesene Kyle M. gehöre zum harten Kern der "Atomwaffen Division".