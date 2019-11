In einem Nebensatz teilte die Polizei am Mittwoch mit, dass bei Kontrollen an der Grenze zu Polen ein gesuchter Mörder festgenommen wurde. Der Fall hat eine längere Geschichte. Von Ulf Morling und Sebastian Schneider

Eigentlich war Eduard K. längst ein freier Mann, den Großteil seiner Strafe hatte er in einem Berliner Gefängnis verbüßt und die Bundesrepublik anschließend verlassen müssen. Doch am Mittwoch beging der 52 Jahre alte Este einen entscheidenden Fehler: Er kehrte nach Deutschland zurück. Nach fast zehn Jahren Fahndung erwischte die Brandenburger Polizei den verurteilten Mörder bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt (Oder). Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei rbb|24 am Donnerstag.

Ende der 1990er Jahre hatte K. illegal in Berlin gelebt, immer übernachtete der Mann aus Riga in Hotels. So steht es in der Akte der Berliner Staatsanwaltschaft. Am Vormittag des 27. Juli 1999 betrat K. die Rossmann-Filiale in der Köpenicker Bahnhofstraße. Eine Packung Waschmittel bezahlte er, die sechs Paar Damenstrumpfhosen in seiner Plastiktüte nicht. Wert: 23,94 Mark. K. hatte außerdem eine halbautomatische Makarov-Pistole einstecken, die er sich auf dem Schwarzmarkt besorgt hatte.

Als er den Drogeriemarkt verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv Mirko P. an. P. bat Eduard K. in einen Bürocontainer, um ihn zur Rede zu stellen. Als er die Polizei rufen wollte, versuchte K. zu verschwinden. Der Ladendetektiv wollte ihn aufhalten, da zog Eduard K. seine Waffe. Der erste Schuss traf den Schrank. Der zweite traf den 36-jährigen Familienvater Mirko P. in die Brust. Er verblutete innerhalb kürzester Zeit.