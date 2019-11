Die Bußgeldstelle der Polizei in Berlin-Mitte ist am Samstagabend Ziel eines Angriffs geworden. Dabei wurde erheblicher Sachschaden am Gebäude in der Magazinstraße verursacht.

Nach Polizeiangaben wurden von mehreren Personen Farbbeutel und Steine gegen die Fassade geworfen, zudem wurde vor dem Gebäude ein Autoreifen angezündet. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, konnten die Täter flüchten. Hinweise auf die Täter oder zum Motiv der Tat lägen bislang nicht vor. Es werde nach ihnen gefahndet.



Bereits 2016 war die Bußgeldstelle Ziel eines Anschlags. Damals hatte ein Mann einen Behälter mit brennbarer Flüssigkeit vor dem Gebäude entzündet.