Am 4. November starb in Luckenwalde ein 51-Jähriger nach ärztlicher Untersuchung in einer Ausnüchterungszelle. Immer wieder müssen Mediziner eine schwere Entscheidung treffen: Kann ein Betrunkener in der Zelle bleiben oder muss er in die Klinik? Von Roberto Jurkschat

"Jemand kommt zu sich, regt sich auf und kann sich nicht beruhigen. Jemand wacht auf und sagt den Beamten, er habe Epilepsie. Oder jemand ist bewusstlos und überhaupt nicht mehr ansprechbar", sagt Degener, "solche Dinge kann man nie zu 100 Prozent vorhersehen." Am Ende jeder Untersuchung steht der Arzt vor einer Entscheidung: Gewahrsam oder Notaufnahme? Einerseits rette schon das Polizeigewahrsam vermutlich viele Leben, sagt Degener, "andererseits muss eine Ausnüchterung in einer Zelle verantwortbar sein und sicher sein."

In manchen Nächten klingelt das Handy von Hans-Christoph Degener zweimal, manchmal dreimal, wenn ein Häftling auf der Polizeiwache in Neuruppin ausnüchtert. "Manchmal sieht es aus, als würden Betrunkene die Nacht in Polizeigewahrsam einfach durchschlafen", sagt der Mediziner, "und manchmal ändert sich deren Zustand schlagartig". Dann muss Degener, der schon seit zehn Jahren immer wieder als Bereitschaftsarzt für die Polizei arbeitet, wieder auf die Wache fahren.

Am 4. November entschieden die Diensthabenden in Luckenwalde (Teltow-Fläming), einen 51-Jährigen in die Ausnüchterungszelle zu sperren. Die Polizei hatte den Mann in Gewahrsam genommen, weil sie ihn schlafend vor einem Supermarkt auffand. Nach den Angaben der Polizei wurde er auf der Wache ärztlich untersucht und dann in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Später am Tag sollen Beamte den Mann bei einem Kontrollrundgang dann tot vorgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft teilte am nächsten Tag mit, dass der 51-Jährige an einer Alkoholvergiftung gestorben sei.

In Brandenburg sind nicht immer Ärzte auf den Wachen anwesend - anders als es die Polizei in Berlin nach eigenen Angaben handhabt. Approbierte Mediziner werden in Brandenburg von der Polizei für Bereitschaftsdienste gebucht und bei Bedarf alarmiert, teilt die Behörde auf Anfrage mit. In welchen Fällen ein Bereitschaftsarzt auf die Wache gerufen wird, liegt dabei im Ermessen der Polizei. Bereitschaftsarzt Degener sagt: "Ab einem gewissen Atemalkoholwert oder bei anderen sichtbaren Anzeichen, dass der Aufenthalt in der Zelle riskant ist, werden Ärzte gerufen."