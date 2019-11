Ein Berliner Polizist hat am Sonntag ein schwer verletztes Wildschwein in Tegel mit einem gezielten Schuss von seinen Qualen erlöst und getötet.

Das Tier war am Sonntagmittag in der Bernauer Straße in Richtung Neheimer Straße unterwegs, als es von einem 80-jährigen Autofahrer einige Meter vor der "Wasserwerkskurve" erfasst wurde.



Nach dem Unfall schleppte sich das Tier verletzt in den Wald und blieb dort leidend liegen. Ein Polizeibeamter nahm daraufhin seine Dienstpistole und erschoss das Wildschwein.

Unbeteiligte waren laut Polizei zu keiner Zeit durch den Schusswaffengebrauch gefährdet.