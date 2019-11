dpa/Gregor Fischer Audio: rbb|24 | 16.11.2019 | Christian Stäblein im Gespräch mit Ulrike Bieritz | Bild: dpa/Gregor Fischer

Porträt | Christian Stäblein - "Das Evangelium ist immer politisch"

16.11.19 | 08:13 Uhr

Ab Samstag hat die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz einen neuen Bischof: Christian Stäblein ist als Propst und leitender Theologe in der Landeskirche fest verankert. Der 52-Jährige steht vor großen Herausforderungen. Von Ulrike Bieritz

"Ein Bischof ist ein Hingucker", einer der nicht wegsieht, wenn "Fragen, Sorgen und Nöte sind", der unangenehme Fragen stellt, in die Ecken geht, wo Gesellschaft und auch Kirche "nicht gerne hingucken". Das wiederholt Christian Stäblein unermüdlich, wenn er gefragt wird, wie er denn das Bischofsamt versteht und als was er sich in seinem neuen Amt sieht. Er will einer sein, der fragt, wie es den Gemeinden geht. Er weiß, dass die EKBO vor großen Herausforderungen steht: Mitgliederschwund, Klimawandel, Strukturwandel in der Lausitz und Umgang mit Rechtpopulismus, zudem Aufarbeitung von Missbrauch innerhalb der evangelischen Kirche.

Kirche als "Erzählgemeinschaft"

Der 52-Jährige ist ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Kirche ist für ihn in erster Linie eine "Erzählgemeinschaft" über Gott und die Menschen. Mit diesem Narrativ hat er sich Anfang des Jahres um das Bischofsamt bei den Gläubigen in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz beworben.



Die Landeskirche mit ihren rund 940.000 Gläubigen in 1.200 Gemeinden kennt der geborene Niedersache gut. Schließlich ist er hier seit gut vier Jahren Propst, also theologischer Leiter des Konsistoriums, der Kirchenverwaltung, und damit so etwas wie stellvertretender Bischof. Auf sein Konto geht die Einführung der Trauung für gleichgeschlechtliche Paare und eine Debatte über die Zulassung von Kindern zum Abendmahl. Jüngster Diskussionsbeitrag ist die Idee einer flexiblen Kirchenmitgliedschaft.

Vielseitig gebildeter Theologe

Geboren wurde Christian Stäblein am 1. November 1967 in Bad Pyrmont, aufgewachsen ist er in Hannover. Seine Mutter war eine der ersten Pfarrerinnen der hannoverschen Landeskirche und lange Sprecherin des Wort zum Sonntag. Eigentlich wollte Stäblein Jurist werden. Stattdessen studierte er irgendwann evangelische Theologie, Judaistik, Philosophie, Geschichte und auch Rechtswissenschaften - unter anderem in Göttingen, Berlin und Jerusalem. Erst im Jahr 2000 wurde er zum Pfarrer ordiniert, war wissenschaftlicher Assistent an der Universität Göttingen, promovierte dort über "Predigen nach dem Holocaust". Nach drei Jahren als Gemeindepfarrer und später als Studiendirektor des Predigerseminars in Loccum, der Pfarrerausbildung der hannoverschen Landeskirche, kam er 2015 nach Berlin.

Seelsorge, Verkündigung und Bildung

Vor seiner neuen Aufgabe, gibt Christian Stäblein zu, habe er Respekt. Es ginge ja nicht darum, "dass ich am Ende fröhlich dabei werde oder glücklich bin. Das mag ein schöner Nebeneffekt sein. Es geht darum, dass es den Leuten und der Kirche hilft". Er will den Leuten helfen und sieht Seelsorge, Verkündigung und Bildung als Hauptaufgaben der Kirche. Angesichts von sinkenden Mitgliederzahlen und damit auch Kirchensteuereinnahmen müssten neue Wege gefunden werden, wie Kirche weiter attraktiv sein könne. Und hier seien die Kirchen im Osten im Vorteil, sie seien Experten für Strukturwandel.

Zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft

Christian Stäblein ist Familienvater und bekennender Fußballfan, geht gerne ins Theater und spielt Tischtennis. Sein Vorgänger, Markus Dröge, war ein politischer Bischof, hat klare Kante gegen Rechtspopulisten gezeigt. Ein Kurs, den Christian Stäblein fortführen will. Eine Herausforderung sieht er darin, mit der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft klarzukommen – ob es um Seenotrettung von Flüchtlingen gehe, um den Umgang mit der AfD oder mit dem Klimawandel. Für ihn ist das "Evangelium immer öffentlich, immer gesellschaftlich wirksam und immer politisch".