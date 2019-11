Der Potsdamer Umweltexperte Wolfgang Lucht hat vor drastischen Folgen des Klimawandels gewarnt. Aufgrund der Klimakrise drohe eine "komplett andere Erde in weniger als 100 Jahren", sagte Lucht am Reformationstag in der Wiesbadener Lutherkirche. Dorthin war Lucht von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eingeladen worden.