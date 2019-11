Ein Lichtspektakel hat am Freitag in Potsdam begonnen. Bis Sonntag werden viele Sehenswürdigkeiten der Stadt von Lichtkünstlern in Szene gesetzt: Insgesamt 30 Gebäude und Plätze quer durch die Stadt werden jeweils zwischen 17 und 23 Uhr angestrahlt, darunter das Belvedere auf dem Pfingstberg, Schloss Babelsberg, das Brandenburger Tor und das Holländische Viertel.