Der Irrsinn geht inzwischen soweit, dass sich einige nicht-deutschsprachige Twitter-Nutzer wundern, was es mit #ProBoomer auf sich hat: "why is #ProBoomer trending in Germany" oder "#ProBoomer is currently trending in Germany. No irony" oder "Can someone please explain to me why #ProBoomer is trending here in Germany". Zwar hat schon jemand versucht, den englischsprachigen Nutzern zu erklären, dass Dax Werner ein Satiriker ist, der für das Magazin Titanic tätig ist. Aber das Kopfschütteln aus dem Ausland geht munter weiter.