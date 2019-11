Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten müssen sich ab Dienstag drei Männer verantworten, die bei einem Streit um Parken in zweiter Reihe drei Menschen verletzt haben sollen. Bei dem Streit in Moabit im August 2017 soll sich ein Angeklagter zunächst über einen Getränke-LKW beschwert haben, der in der zweiten Reihe die Fahrbahn blockierte.

Als dessen Besatzung dennoch weiter Ware entlud, habe der 52-Jährige mehrere Männer zur Verstärkung geholt, unter anderen die beiden Mitangeklagten: einen Vater und seinen 30-jährigen Sohn, ein früheren Intensivtäter. Dieser soll einem der Getränkelieferer die linke Ohrmuschel abgebissen haben. Außerdem soll er eine Frau, die schlichten wollte, bewusstlos geschlagen haben.