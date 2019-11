Er soll seine Popularität ausgenutzt haben, um sich mit minderjährigen Mädchen zu treffen: Der frühere Youtuber Yunus W. steht seit Mittwoch in Berlin vor Gericht. In mindestens einem Fall soll es zur Vergewaltigung gekommen sein. Von Ulf Morling

Am ersten Prozesstag wurde die Öffentlichkeit noch vor Verlesen des Anklagesatzes ausgeschlossen, um die Privatsphäre der jungen Frauen zu schützen.

Junus W. soll sich laut Staatsanwaltschaft über soziale Netzwerke mit seinen Opfern verabredet haben. Die Mädchen hätten sich erhofft, später in einem seiner Videos auf Youtube aufzutauchen, hieß es. Auf seinem Kanal hatte der 25-jährige eine gewisse Popularität erlangt, mit einer sechsstelligen Zahl von Abonnenten. Was die Mädchen jedoch bei den Treffen erlebt haben sollen, war laut Staatsanwaltschaft: sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern, Freiheitsberaubung und Körperverletzung.

Das jüngste Opfer soll laut Staatsanwaltschaft 13 Jahre alt gewesen sein, also noch ein Kind. Zwei weitere mutmaßliche Opfer des Influencers waren 14 und 16 Jahre alt.

Auf seinen Youtube-Kanälen, die inzwischen abgeschaltet sind, spielte Junus W. den charmanten Mädchenschwarm - inklusive Sexismus und Vorliebe für jüngere Mädchen. Anscheinend sprach der Angeklagte damit jedoch auch ein weibliches Publikum an. Im Gerichtssal saßen am Mittwochfrüh auch auffällig viele Frauen.

Weil sich Junus W. nicht fotografieren lassen wollte, wurde der Ex-Influencer erst in den Saal geführt, als die Kameraleute bereits ausgeschlossen waren. Mit Blick auf den Boden und blassem Gesicht bestätigte er seine Angaben zur Person: Name, ledig, 1994 in Berlin geboren.

Da gleich am ersten Verhandlungstag eines der mutmaßlichen Opfer des Angeklagten vernommen werden sollte, schloss der Vorsitzende Richter der 5. Jugendkammer, Gregor Hain, die Öffentlichkeit mit Zustimmung der Anwälte aus: "Der Opferschutz gebietet das", so der Richter. Schon in der Anklage würden Namen genannt und detailliert die Tatvorwürfe geschildert, das würde die intimsten Persönlichkeitsrechte der mutmaßlichen Opfer verletzen.