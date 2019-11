Die Bewohner bezeichnen sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34". Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen. Der Eigentümer will eine Räumung erzwingen.

Vor dem Berliner Landgericht geht es am Freitag (9.00 Uhr) um ein früher besetztes Haus in Friedrichshain. Das Gericht muss über eine Räumungsklage gegen die heutigen Bewohner der Liebigstraße 34 entscheiden. Geklagt hat der Besitzer des symbolträchtigen Hauses der linksextremen Szene.

Linksautonome in der Liebigstraße 34

Die Bewohner bezeichnen sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34". Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen. Vor Beginn der Verhandlung wollen Unterstützer der Hausgemeinschaft vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren.



Ob das Gericht am Freitag eine Entscheidung verkündet, ist offen.

Am Mittwoch hatten vermummte Täter ein Haus und Autos einer Immobilienverwalterin in Karlshorst beschädigt und in einem Bekennerschreiben einen Bezug zu dem Räumungsprozess hergestellt.