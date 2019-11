Bild: imago images/ Panthermedia

18.11.19 | 06:10 Uhr

Weihnachten steht für Besinnung und Zeit mit der Familie, auch bei vielen, die keine gläubigen Christen sind. Doch was ist mit denjenigen, die niemanden zum Feiern haben? Die rbb-Aktion "Wir weihnachten" soll hier Abhilfe schaffen.

rbb|24: Es sind noch mehr als fünf Wochen bis Weihnachten, ist der Ausruf "Wir weihnachten" da nicht ein bisschen früh? Hermann Meyerhoff: Auf keinen Fall, die Weihnachtszeit hat begonnen. Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort ist geöffnet, die Weihnachtsmärkte öffnen am 25. November. Das heißt, es ist genau der richtige Moment für den Start der Aktion.

Was genau ist denn geplant? Es gibt eine Webseite, die heißt genauso wie die Aktion - nämlich wirweihnachten.de. Diese Webseite ist der Kern der Aktion. Hier kann ich Feste anmelden oder mich für Feste interessieren, die andere angemeldet haben. Die Seite soll Menschen in der Weihnachtszeit zusammenbringen. Entwickelt haben wir sie zusammen mit unserem Partner Nebenan.de, der in diesem Bereich schon lange Erfahrung hat. Auf einer Karte kann man Feste in der eigenen Nachbarschaft suchen und über die Webseite Interesse anmelden. Das passiert erst einmal anonymisiert. Erst wenn beide Seiten das Gefühl haben, das passt, kommt dann der persönliche Kontakt zustande.

Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, diejenigen Menschen abzuholen, die immer schon in der Weihnachtszeit das Gefühl hatten, sie wollen eigentlich mal anders feiern. Das kann jemand sein, der alleine ist, aber auch jemand, dessen familiäre Situation sich verändert hat oder jemand, der einfach Lust hat, Menschen einzuladen, in Kontakt zu kommen und Begegnungen zu haben, die man so noch nicht hatte.

Was hat der rbb davon? Eine unserer Aufgaben als rbb ist es, uns mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Und ein wichtiges Thema sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ist die Einsamkeit. Das hat mit der alternden Gesellschaft zu tun, aber auch mit den Einpersonen-Haushalten, die immer mehr werden. Diese Menschen sprechen wir mit der Webseite ganz gezielt an. Das ist dann auch eine Art Nachbarschaftsaktion. Auf der Webseite kann man außerdem angeben, ob der rbb von dem Nachbarschaftsfest berichten darf. Wenn es diese Zustimmung gibt, kommen wir mit Menschen in Berlin und Brandenburg in Kontakt und haben zudem ein tolles Thema im Programm.

Welche Arten von Feiern können denn angemeldet werden. Auch eine Weihnachtsfeier, die unter dem Motto steht "Wir treffen uns zum Zocken"? Also, es muss schon irgendwie um Weihnachten gehen, aber es müssen keine klassischen Weihnachtsfeiern sein. Ein sehr schönes Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist eine Grinch-Party. Grinch ist diese grüne Fantasy-Figur, die mit Weihnachten auf Kriegsfuß steht. Dem Initiator ging der Weihnachtsbetrieb auch auf die Nerven und er dachte sich: Es muss doch möglich sein, da auch mal rauszukommen. Wir machen stattdessen coole Musik, wir verkleiden uns und haben einen schönen Nachmittag zusammen. Auch solche Feiern sind natürlich möglich. Nicht möglich ist die Anmeldung für kommerzielle Feste, auch Parteien können sich dort mit ihren Veranstaltungen nicht anmelden.

Manche Menschen haben vielleicht Bedenken, sich fremde Menschen nach Hause einzuladen… Jeder und jede Einladende kann selbst die Rahmenbedingungen festlegen. Wenn ich mich wirklich gern mit Nachbarn treffen, aber das nicht bei mir zu Hause machen möchte, dann kann ich mich natürlich auch in einem Café verabreden oder zum Weihnachtsgrillen im Hof.

Und was ist mit den Menschen, die zum Beispiel aus kulturellen Gründen mit Weihnachten gar nichts anfangen können? Wie werden die abgeholt? Die Aktion ist natürlich für alle offen. Alle sind eingeladen, bei den Feiern mitzumachen. Natürlich ist der Auslöser für diese Aktion das christliche Weihnachtsfest. Und vielleicht gibt es bei denjenigen, die das selbst nicht feiern, ein Interesse, unterschiedliche weihnachtliche Traditionen kennenzulernen, Plätzchen backen und den Weihnachtsbaum zu schmücken. Dafür sind solche Feiern gute Gelegenheiten.

Und was passiert nach der Aktion mit den Daten derjenigen, die sich auf der Seite angemeldet haben? Die Aktion endet am 31. Dezember und dann werden sämtliche personenbezogenen Daten komplett gelöscht.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Ute Zauft, rbb|24

