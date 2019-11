Ein Regionalzug der Linie RE1 ist am Freitagabend evakuiert worden, nachdem er an einem Bahnübergang ein Auto erfasst hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall zwischen Brandenburg/Havel und Kirchmöser niemand. Der Autofahrer habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.