Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr hat die Supermarktkette Kaufland mehrere Sorten der eigenen Leberwurstmarke zurückgerufen. Als Grund nannte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm eine mögliche Unterbrechung der Kühlkette.

Betroffen sind Leberwurst mit Preiselbeeren, Leberwurst mit schwarzen Trüffeln, Leberwurst mit gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen und Leberwurst mit Apfel und Zwiebel des "K-Favourites"-Sortiments - jeweils in 150-Gramm-Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 11. Dezember und 18. Dezember 2019. Die Warnung wurde am Mittwoch über das Portal Lebensmittelwarnung.de verbreitet.



Betroffene Ware wurde demnach in Berlin und Brandenburg sowie in fast allen anderen Bundesländern angeboten. Für Verbraucheranfragen wurde die Hotline 0800 12 220 eingerichtet.



Das Unternehmen gab an, dass bereits gekaufte Produkte des betroffenen Sortiments in allen Kauflandfilialen zurückgegeben werden können. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.