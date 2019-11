Bauarbeiten am Biesdorfer Kreuz

Bei der Berliner S-Bahn sind umfangreiche Bauarbeiten beendet worden. Nach wochenlangen Sperrungen fahren die Linien S5, S7 und S75 wieder planmäßig.

Seit Ende August gab es auf den Strecken im Nordosten der Stadt keinen Zugverkehr. An den Gleisen und am Biesdorfer Kreuz wurde die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert. Ein neues elektronisches Stellwerk wurde in Betrieb genommen.